Valeria Marini | prima il litigio poi il bacio sulle labbra con Lara Sajen a Supervivientes

(Di giovedì 22 aprile 2021), dopo aver litigato conle ha dato unsulla bocca: la showgirl italiana si conferma una delle protagoniste di, l'Isola dei Famosi spagnola.è stata al centro di nuovo divertente episodio a: la showgirl halitigato con, e poco dopo l'ha baciata sulla bocca, come a suggellare il chiarimento. L'isola dei Famosi spagnola quest'anno annovera due concorrenti italiani tra i suoi protagonisti:e Gianmarco Onestini, ma è la showgirl che sta catalizzando l'attenzione degli amanti del trash, risultando una delle naufraghe preferite dell'edizione. Dopo ...

Come ben sapete, da quando è iniziata anche L'Isola dei Famosi spagnola ( Supervivientes di cuiè protagonista), il nostro format italiano al giovedì sera viene sempre registrato, togliendo la tensione (già scarsa) della diretta. Perché L'Isola dei Famosi viene registrata il ...Ci va giù pesante Gianluigi Martino nei confronti dell'ex fidanzata. In una intervista rilasciata a Nuovo , Martino ha confidato di aver visto alcuni video dell'ex compagna a Supervivientes , l'Isola dei Famosi spagnola, e di non aver visto la showgirl ...L'ex fidanzato di Valeria Marini, Gianluigi Martino, si è scagliato contro la showgirl, attuale concorrente di Supervivientes.Clamoroso al reality show spagnolo Supervivientes, Valeria Marini e il bacio alla trans Lara Sajen: la foto dell'accaduto.