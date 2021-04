Vaccino AstraZeneca, bilancio beneficio/rischio è positivo. Possibile completare con la seconda dose. Parere AIFA (Di giovedì 22 aprile 2021) Il ministero dell'Istruzione, con nota numero 12423 del 22 aprile 2021, trasmette la circolare del ministero della Salute dell'8 aprile e il Parere della CTS dell’AIFA con gli aggiornamenti sulle raccomandazioni per il Vaccino AstraZeneca. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 aprile 2021) Il ministero dell'Istruzione, con nota numero 12423 del 22 aprile 2021, trasmette la circolare del ministero della Salute dell'8 aprile e ildella CTS dell’con gli aggiornamenti sulle raccomandazioni per il. L'articolo .

