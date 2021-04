USA, scorte gas crescono meno del previsto nell’ultima settimana (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Aumentano meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l’Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell’Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 16 aprile 2021, sono risultati in aumento di 38 BCF (billion cubic feet). Il dato si rivela sotto il consensus (+49 BCF). La settimana prima si era registrato una crescita di 61 BCF. Le scorte totali si sono dunque portate a 1.883 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dell’11,8% rispetto ad un anno fa (quando erano pari a 2.134) ed in aumento dello 0,6% rispetto alla media degli ultimi cinque anni (1.871 BCF). Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Aumentanodelle attese gli stoccaggili di gas negli USA. Secondo l’Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell’Energia americano, gli stoccaggi di gas nellaterminata il 16 aprile 2021, sono risultati in aumento di 38 BCF (billion cubic feet). Il dato si rivela sotto il consensus (+49 BCF). Laprima si era registrato una crescita di 61 BCF. Letotali si sono dunque portate a 1.883 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dell’11,8% rispetto ad un anno fa (quando erano pari a 2.134) ed in aumento dello 0,6% rispetto alla media degli ultimi cinque anni (1.871 BCF).

Advertising

InvestingItalia : Perdite continuano su aumento scorte Usa e timori pandemia - - ansa_economia : Borsa: Europa in rialzo, effetto trimestrali, Milano +0,65%. Spread sotto i102 punti, greggio amplia calo, attese s… - DividendProfit : Petrolio, EIA: aumento inatteso delle scorte settimanali in USA - FabbFR2019 : RT @lucianocapone: 2) 'scorte del vaccino AstraZeneca negli Stati Uniti ove il prodotto non è approvato da Fda (e che gli Usa non intendono… - AleSalvi12 : RT @lucianocapone: 2) 'scorte del vaccino AstraZeneca negli Stati Uniti ove il prodotto non è approvato da Fda (e che gli Usa non intendono… -