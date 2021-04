Uefa | Ceferin | “Complimenti all’Eca per aver scelto Al-Khelaifi | di lui posso fidarmi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente dell’, Aleksander, si complimenta con l’Eca per la nomina di Nasser Al-in qualità di presidente al posto di Andrea Agnelli. E’ solo uno dei tanti endorsement da parte del numero uno sloveno al magnate e proprietario del Psg, che non ha mai accettato di far parte della Superlega: “Mi congratulo con l’Eca perNasser Al-per il ruolo di presidente. Il calcio necessita di brave persone nei ruoli importanti e lui sa prendersi cura degli interessi di più società e non solo della sua. Questo deve essere un requisito indispensabile per svolgere tale compito. Non vedo l’ora di lavorare con lui per plasmare il futuro del calcio per club a livello europeo. È un uomo di cui mifidare”. SportFace.