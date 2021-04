Tra appartenenza e fede | ecco perché il tifoso di calcio non è solo uno spettatore di S Mentana

Leggi su tpi

(Di giovedì 22 aprile 2021) Alzare un coro per il proprio giocatore preferito, soffrire, anche fisicamente, per ciò che saranno in grado di fare undici giocatori che probabilmente nemmeno sanno della nostra esistenza. Urlare a squarciagolaun pallone è finito dentro la rete. Cosa ci porta a fare questo? Lo facciamosiamo tifosi, è naturale. Ma al di là di questo dato ben consolidato, chi siamo noi tifosi? E’ giusto provare a scavare un po’ più in profondità,andando più a fondo non c’è alcun senso nel soffrire, gioire, essere preoccupati e arrivare a star male fisicamente per qualcosa che apparentemente neanche ci riguarda direttamente. La nostra vita non cambia in alcun modo se una squadra vince o perde, il giorno dopo la nostra vita, con le sue gioie e i suoi dolori che prescindono dal, andrà avanti. Eppure, provare ...