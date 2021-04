Tommaso Zorzi | le frecciatine per Barbara D’Urso | cosa dice sulla conduttrice e sullo scoop ‘rubato’ di Domenica Live

(Di giovedì 22 aprile 2021) Cominciano a volare stracci tra, con il vincitore del Grande Fratello Vip che ha deciso di non risparmiare qualche frecciatina velenosa nei confronti della, più volte nominata nel corso della terza puntata de Il Punto Z. Maavrà mai detto Tommy nei confronti di Carmelita? LEGGI ANCHE: — Paolo Bonolis commenta con pungente ironia: come la definisce Traè guerra aperta? L’opinionista dell’Isola dei Famosi le ha lanciato qualche frecciatina nel corso de Il Punto Z. Foto: Kikapress, Mediaset, Red CommunicationsIl Punto Z:e la frecciata a ...

Advertising

MediasetPlay : #ilPuntoZ ESPLODE con i suoi ospiti di stasera: Akash, Alessandra Amoroso, Sonia Bruganelli! Il tutto condotto dal… - MediasetPlay : Grazie per averci seguito anche oggi?? #IlPuntoZ torna mercoledì prossimo con tanti ospiti e tante risate ??… - Costanzo : Un rapporto speciale e una complicità unica tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti! ?? #MaurizioCostanzoShow… - FrancescaV55 : RT @Costanzo: Un rapporto speciale e una complicità unica tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti! ?? #MaurizioCostanzoShow @tommaso_zorzi @ParieA… - TommyTheBest2 : RT @SamuelMontegra1: È TUTTO EPICO. ?? #ilpuntoZ @tommaso_zorzi -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Ospite del Punto Z, il programma disu Mediasetplay, l'ex naufrago ha fatto una confessione bomba su Elisa Isoardi. Akash ha ammesso di aver lasciato il programma, e non essere rimasto ...Elettra Lamborghini non è seduta vicino a Iva Zanicchi e, vi spieghiamo qual è il motivo di questa decisione Non ha bisogno di molte presentazioni, lei che nonostante la sua giovane età, è conosciutissima in mezza Europa. Parliamo di Elettra ...Luca Ricci e Emanuele Baroncelli: ''Siamo genitori...'' Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Barbara D'Urso e Sonia Bruganelli hanno litigato? Alcuni fan potrebbero averlo pensato dopo una sua intervista: c'entra Paolo Bonolis?