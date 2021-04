Tennis, Jannik Sinner nella top-5 dei giocatori con più vittorie nel 2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) Jannik Sinner dà seguito alla sua serie vincente a Barcellona (Spagna) e conquista l’accesso ai quarti di finale dell’ATP 500 sulla terra rossa spagnola. L’altoatesino ha battuto ancora una volta l’iberico Roberto Bautista Agut, che per la terza volta in altrettanti match è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Una sfida molto dura soprattutto nel primo set, conclusa al tie-break sullo score di 7-6 (9). La prima frazione ha dato un chiaro connotato all’intero incontro, dal momento che Jannik con grande autorevolezza ha regolato l’avversario nel secondo parziale con un secco 6-2 che ha fatto calare il sipario sull’intero match. E dunque, con questo risultato, Sinner ha ottenuto la vittoria n.17 di questo 2021, rientrando di diritto nella top-5 dei giocatori con più ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021)dà seguito alla sua serie vincente a Barcellona (Spagna) e conquista l’accesso ai quarti di finale dell’ATP 500 sulla terra rossa spagnola. L’altoatesino ha battuto ancora una volta l’iberico Roberto Bautista Agut, che per la terza volta in altrettanti match è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Una sfida molto dura soprattutto nel primo set, conclusa al tie-break sullo score di 7-6 (9). La prima frazione ha dato un chiaro connotato all’intero incontro, dal momento checon grande autorevolezza ha regolato l’avversario nel secondo parziale con un secco 6-2 che ha fatto calare il sipario sull’intero match. E dunque, con questo risultato,ha ottenuto la vittoria n.17 di questo, rientrando di dirittotop-5 deicon più ...

Advertising

SuperTennisTv : Jannik incubo di Bautista Agut?? #Sinner sconfigge per la terza volta su tre lo spagnolo: quarti di finale a Barcel… - Eurosport_IT : Jannik Sinner come un treno! L'azzurro travolge Roberto Bautista in due set, ai quarti a Barcellona affronterà Rub… - InteBNLdItalia : Jannik strepitoso ?? ???? #Sinner vince una battaglia colpo su colpo con Bautista Agut e vola ai quarti di finale del… - OA_Sport : #TENNIS Jannik Sinner nella top-5 dei giocatori più vincenti del 2021: la graduatoria è comandata da Rublev, prossi… - AngeloTani : RT @Eurosport_IT: Jannik Sinner come un treno! L'azzurro travolge Roberto Bautista in due set, ai quarti a Barcellona affronterà Rublev! ??… -