Sonia Bruganelli e la domanda provocatoria su Barbara D'Urso. La moglie di Bonolis risponde a Tommaso Zorzi (Di giovedì 22 aprile 2021) Va in scena un momento di frecciatine a Il Punto Z, dove Tommaso Zorzi ha ospitato Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Il vincitore del GF Vip, nel suo programma, ha infatti fatto ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 aprile 2021) Va in scena un momento di frecciatine a Il Punto Z, doveha ospitato, ladi Paolo. Il vincitore del GF Vip, nel suo programma, ha infatti fatto ...

Advertising

MediasetPlay : #ilPuntoZ ESPLODE con i suoi ospiti di stasera: Akash, Alessandra Amoroso, Sonia Bruganelli! Il tutto condotto dal… - IsolaDeiFamosi : Chi non vorrebbe Sonia Bruganelli sull'#Isola??? - MediasetPlay : Chi non vorrebbe Sonia Bruganelli sull'#Isola??? - thatssoIaura : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Fa già ridere così - SergiPatrizia : RT @MediasetPlay: Chi non vorrebbe Sonia Bruganelli sull'#Isola??? -