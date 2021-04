Sangalli | Salone del Mobile fondamentale | evitare passi falsi

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente di Camera Commercio e Confcommercio Milano: "La manifestazione del design ha un forte valore simbolico ed economico per la ripartenza di Milano e del Paese"

Il presidente di Camera Commercio e Confcommercio Milano: "La manifestazione del design ha un forte valore simbolico ed economico per la ripartenza di Milano e del Paese"... ha dichiarato Carlo, presidente di Camera di commercio e Confcommercio Milano. "Ildel Mobile è una delle manifestazioni più importanti di Milano, coinvolge migliaia di imprese e ..."In questa fase delicata della ripartenza è fondamentale evitare passi falsi. Mettere in discussione il Salone del Mobile è un gravissimo errore. La campagna vaccinale che procede rapida e i protocoll ..."Il Salone del Mobile è una delle manifestazioni più importanti di Milano, coinvolge migliaia di imprese e produce un indotto di oltre 200 milioni di euro" ...