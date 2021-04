San Bonifacio | aveva una pena di oltre 2 anni da scontare | era nascosto in un immobile abbandonato

Advertising

L'Arena

Un 32enne è stato rintracciato dai militari dell'Arma in un immobile abbandonato nel comune di San Bonifacio. Nella serata di ieri, mercoledì 21 aprile, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del comando compagnia di San Bonifacio hanno tratto in arresto E. A. trentaduenne, di origine marocchina. Era responsabile di alcuni furti in provincia di Milano nel 2014 e di una rapina aggravata e lesioni ai danni di un connazionale a San Bonifacio nel 2016. E. A., 32 anni, di origine marocchina, però aveva lasciato l'Italia. Tornato circa 4 mesi fa, ieri è stato rintracciato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di San Bonifacio.