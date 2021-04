Roma, nel mirino le piazze di spaccio: 4 pusher in manette, sequestrate decine di dosi di cocaina e denaro (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo la maxi operazione a San Basilio con 16 pusher finiti in manetta, continua l’ attività di monitoraggio delle piazze di spaccio nel quartiere di Tor Bella Monaca da parte dei Carabinieri della Compagnia di Frascati. Nella giornata ieri sono stati arrestati altri 4 pusher. Leggi anche: Blitz antidroga a San Basilio, scoperto ‘mercato’ h24 di stupefacenti: 16 pusher in manette (VIDEO) I controlli Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati, in via dell’Archeologia, hanno sorpreso un italiano di 44 anni, disoccupato e già con precedenti, mentre cedeva dello stupefacente ad un acquirente. Lo scambio è stato intercettato dai militari che nel blitz sono riusciti a bloccare e identificare i due soggetti e a sequestrare sia la droga che il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo la maxi operazione a San Basilio con 16finiti in manetta, continua l’ attività di monitoraggio delledinel quartiere di Tor Bella Monaca da parte dei Carabinieri della Compagnia di Frascati. Nella giornata ieri sono stati arrestati altri 4. Leggi anche: Blitz antidroga a San Basilio, scoperto ‘mercato’ h24 di stupefacenti: 16in(VIDEO) I controlli Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati, in via dell’Archeologia, hanno sorpreso un italiano di 44 anni, disoccupato e già con precedenti, mentre cedeva dello stupefacente ad un acquirente. Lo scambio è stato intercettato dai militari che nel blitz sono riusciti a bloccare e identificare i due soggetti e a sequestrare sia la droga che il ...

