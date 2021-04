Riapertura scuole, è scontro Governo-Regioni: uno studente su due tornerà in classe. Percentuale in presenza mai al di sotto del 50% (Di giovedì 22 aprile 2021) Dovevano rientrare tutti in aula, poi pian piano è iniziato il balletto di percentuali, fino all'incidente tra Governo e Regioni. Il premier Mario Draghi, nella conferenza stampa della settimana scorsa, aveva annunciato il rientro dei ragazzi a scuola in presenza, per l'ultimo mese di scuola, al 100%. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 aprile 2021) Dovevano rientrare tutti in aula, poi pian piano è iniziato il balletto di percentuali, fino all'incidente tra. Il premier Mario Draghi, nella conferenza stampa della settimana scorsa, aveva annunciato il rientro dei ragazzi a scuola in, per l'ultimo mese di scuola, al 100%. L'articolo .

