Ptpr | M5S Lazio | punto di svolta | si definiscono regole certe

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – “Con il nuovo testo del Piano Territoriale Paesistico regionale si crea undie si danno al territoriocon uno strumento indispensabile che non e’ urbanistico o di sviluppo, ma una norma tesa a tutelare il nostro meraviglioso territorio laziale, nel pieno rispetto del principio per il quale la salvaguardia del paesaggio viene prima degli interessi particolari”. Cosi’ il Gruppo M5S alla Regionesul Piano Paesistico regionale, approvato ieri dal Consiglio. “L’approvazione del- ha dichiarato la consigliera Gaia Pernarella- e’ una grande occasione per ripristinare un equilibrio ed un ordine necessari e grazie anche alla co-pianificazione con il MIBACT, si andra’ avanti nella legalita’ e nel rispetto del nostro patrimonio paesaggistico. ...