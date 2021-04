Michael Kors festeggia 40 anni rinnovando i look d’archivio (Di giovedì 22 aprile 2021) Life&People.it Michael Kors festeggia i 40 anni del brand reinterpretando i suoi look d’archvio nella collezione Autunno Inverno 2021 che è un omaggio a Broadway. Luci, paillettes, stampe zebrate ed una lista lunghissima di super modelle. Ambientata a New York, nelle strade ormai deserte nel cuore di Broadway tra insegne al neon e riflettori, la sfilata celebrativa del 40° anniversario del marchio ci fa sognare. Sul catwalk una serie infinita di top model, sia attuali che di lunga data come ad esempio Bella Hadid, Naomi Campbell, Helena Christensen, Carolyn Murphy. Oltre all’orgoglio americano anche una presenza italiana, quella di Vittoria Ceretti. Insomma un elenco da capogiro. Michael Kors e la dedica a Broadway La sfilata trasmessa ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 22 aprile 2021) Life&People.iti 40del brand reinterpretando i suoid’archvio nella collezione Autunno Inverno 2021 che è un omaggio a Broadway. Luci, paillettes, stampe zebrate ed una lista lunghissima di super modelle. Ambientata a New York, nelle strade ormai deserte nel cuore di Broadway tra insegne al neon e riflettori, la sfilata celebrativa del 40°versario del marchio ci fa sognare. Sul catwalk una serie infinita di top model, sia attuali che di lunga data come ad esempio Bella Hadid, Naomi Campbell, Helena Christensen, Carolyn Murphy. Oltre all’orgoglio americano anche una presenza italiana, quella di Vittoria Ceretti. Insomma un elenco da capogiro.e la dedica a Broadway La sfilata trasmessa ...

