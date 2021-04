Ma dal Raphael la politica non è riuscita a riformare se stessa

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 aprile 2021) La forca genera sempre mostri. Comincerei così, dopo aver divorato il libro di Filippo Facci, “30 aprile 1993. Bettino Craxi. L’ultimo giorno di una Repubblica e la fine della”, edito da Marsilio. Se Melania Rizzoli, medico di Bettino, lo ha letto in treno da Milano a Roma e a Firenze lo aveva già finito, io l’ho finito prima di leggerlo, sapendo di trovarvi la cronaca e la storia di un passaggio cruciale, di uno snodo atroce e ineludibile per il nostro amato Paese. Le monetine lanciate davanti all’Hotel Raphaël la sera del 29 aprile, verso le sette, contro un uomo verticale, non disposto a uscire dal retro, ma volutamente, caparbiamente e fieramente deciso ad affrontare la folla, petto in fuori, dicono molto, forse tutto, del singolo cittadino che da solo non fa male a una mosca, ma che in gruppo si trasforma, può divenire bestia, perdere la ragione, i freni ...