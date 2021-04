LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: De Rosa al cavallo! Macchini e Bartolini secondi tra sbarra e libero (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON Bartolini E PATRON 15.29 Ahmet Onder non mina il secondo posto di Nicola Bartolini al corpo libero! 14.466 per il turco che è terzo, l’azzurro conserva la posizione con 14.558. 15.27 Da seguire anche il corpo libero di Ahmet Onder, i volteggi dei russi Prokopev e Belyavskyi, le parallele degli svizzeri Pablo Braegger e Chris Baumann oltre che del tedesco Lukas Dauser. 15.25 Tra poco la quarta rotazione. L’Italia sogna in grande con Edoardo De Rosa al cavallo con maniglie: il lombardo si esibirà per penultimo e insegue la finale. Prima di lui: l’olandese Hagenaar, i georgiani Skhiladze e Jimsheleishvili, i turchi Demir e Arican, Lorenzo Casali. 15.23 Lorenzo Casali ottiene un buon 13.866 ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CONE PATRON 15.29 Ahmet Onder non mina il secondo posto di Nicolaal corpo! 14.466 per il turco che è terzo, l’azzurro conserva la posizione con 14.558. 15.27 Da seguire anche il corpodi Ahmet Onder, i volteggi dei russi Prokopev e Belyavskyi, le parallele degli svizzeri Pablo Braegger e Chris Baumann oltre che del tedesco Lukas Dauser. 15.25 Tra poco la quarta rotazione. L’Italia sogna in grande con Edoardo Deal cavallo con maniglie: il lombardo si esibirà per penultimo e insegue la finale. Prima di lui: l’olandese Hagenaar, i georgiani Skhiladze e Jimsheleishvili, i turchi Demir e Arican, Lorenzo Casali. 15.23 Lorenzo Casali ottiene un buon 13.866 ...

Advertising

infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Bartolini show al corpo libero, primo posto! In testa nell'all-… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: iniziano le qualifiche. Si parte con Bartolini e Patron -… - infoitsport : LIVE - Ginnastica artistica, Europei Basilea 2021: qualificazioni femminili (DIRETTA) - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: battagli finale contro Iordache l’Italia vuole il pass olimpico… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Vanessa Ferrari e Maggio pronte per la caccia olimpica! -… -