L’Isola dei Famosi di nuovo sui tabloid: stavolta “grazie” a un nudo integrale di Paul Gascoigne (Di giovedì 22 aprile 2021) Giunta ormai alla sua quindicesima edizione ‘L’Isola dei Famosi’ è uno dei reality più seguiti in Italia, format che ha fatto la storia assieme al Grande Fratello dei reality show nel nostro Paese, questo perché sempre molto seguito, con punte di share non indifferenti (anche se quest’anno i numeri sono inferiori a quelli aspettati, con un costante calo puntata dopo un puntata) a dispetto di altri programmi simili come ‘La Talpa’ o ‘La Fattoria’ che si sono persi nell’oblio e non sembra esserci all’orizzonte una possibilità di ritorno sul piccolo schermo. L’edizione di quest’anno ha visto sbarcati sulL’Isola tutta una serie di personaggi che sembravano quasi essere spariti dalla televisione italiana, dopo che per molti anni ne avevano calcato gli schermi: la presenza di diversi comici della vecchia guardia, come Beppe Braida e Roberto ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 22 aprile 2021) Giunta ormai alla sua quindicesima edizione ‘dei’ è uno dei reality più seguiti in Italia, format che ha fatto la storia assieme al Grande Fratello dei reality show nel nostro Paese, questo perché sempre molto seguito, con punte di share non indifferenti (anche se quest’anno i numeri sono inferiori a quelli aspettati, con un costante calo puntata dopo un puntata) a dispetto di altri programmi simili come ‘La Talpa’ o ‘La Fattoria’ che si sono persi nell’oblio e non sembra esserci all’orizzonte una possibilità di ritorno sul piccolo schermo. L’edizione di quest’anno ha visto sbarcati sultutta una serie di personaggi che sembravano quasi essere spariti dalla televisione italiana, dopo che per molti anni ne avevano calcato gli schermi: la presenza di diversi comici della vecchia guardia, come Beppe Braida e Roberto ...

