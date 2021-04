L’alert comparso sul sito ufficiale della rappresentanza diplomatica sta suscitando molte perplessità

Leggi su notizie

(Di giovedì 22 aprile 2021) L’ambasciata Usa a Roma: “Non viaggiate in Italia, rischio covid e terrorismo”. Il Center for Disease Control and Prevention ci dà livello 4, il massimo L’ambasciata Usa a Roma: “Non viaggiate in Italia, rischio covid e terrorismo” su Notizie.it.