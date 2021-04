Isola dei Famosi 2021, la verita sull’abbandono della Isoardi (Di giovedì 22 aprile 2021) “Per adesso è tutto sotto controllo, ma purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti, mi hanno detto questo“: con queste parole Elisa Isoardi si è ritirata da L’Isola dei Famosi nel corso dell’ottava puntata dopo essersi ferita ad un occhio con un tizzone di fuoco. Ma ecco cosa potrebbe esserci dietro. Le parole di Elisa Isoardi “La cosa mi uccide perché siamo arrivati ad un mese – ha continuato Elisa Isoardi – e posso dirti che l’Isola mi ha dato tantissimo, mi ha dato la possibilità di mostrarmi per quella che sono. Quando ho avuto la notizia dell’Isola io non ci ho pensato due volte: avevo bisogno di andar via. E’ stata l’esperienza più importante ed intensa della mia vita, ringrazio tutti e mi dispiace veramente tanto”. Elisa ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 aprile 2021) “Per adesso è tutto sotto controllo, ma purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti, mi hanno detto questo“: con queste parole Elisasi è ritirata da L’deinel corso dell’ottava puntata dopo essersi ferita ad un occhio con un tizzone di fuoco. Ma ecco cosa potrebbe esserci dietro. Le parole di Elisa“La cosa mi uccide perché siamo arrivati ad un mese – ha continuato Elisa– e posso dirti che l’mi ha dato tantissimo, mi ha dato la possibilità di mostrarmi per quella che sono. Quando ho avuto la notizia dell’io non ci ho pensato due volte: avevo bisogno di andar via. E’ stata l’esperienza più importante ed intensamia vita, ringrazio tutti e mi dispiace veramente tanto”. Elisa ...

Advertising

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - candemsoul : I've just watched episode S15 | E10 of L'Isola dei Famosi! - GiacomoMarcella : RT @DraghiMalvagio: Quest'estate potete uscire, andare in vacanza e anche andare al mare Però alle 22 vi voglio tutti in albergo a guardar… -