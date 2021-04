Il Piemonte chiede le dosi di AstraZeneca rifiutate dalla Danimarca (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Piemonte è pronto ad acquistare dalla Danimarca le partite inutilizzate di AstraZeneca. Obiettivo, non frenare la campagna vaccinale garantendo le forniture ai medici di famiglia costretti in questi giorni a rallentare le inoculazioni per carenza di dosi. “Dall’Ambasciata - afferma l’assessore regionale alla Ricerca Covid, Matteo Marnati - ci è stato confermato che il Governo danese starebbe valutando le richieste pervenute anche da altri Paesi e che terranno in considerazione quella del Piemonte. Abbiamo già informato il Ministero della Salute”. Ieri sera, intanto, la Regione ha siglato un nuovo accordo proprio con i medici di base con l’obiettivo di dare una ulteriore spinta alla campagna vaccinale. È stata concordata la fornitura prioritaria dei vaccini ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Ilè pronto ad acquistarele partite inutilizzate di. Obiettivo, non frenare la campagna vaccinale garantendo le forniture ai medici di famiglia costretti in questi giorni a rallentare le inoculazioni per carenza di. “Dall’Ambasciata - afferma l’assessore regionale alla Ricerca Covid, Matteo Marnati - ci è stato confermato che il Governo danese starebbe valutando le richieste pervenute anche da altri Paesi e che terranno in considerazione quella del. Abbiamo già informato il Ministero della Salute”. Ieri sera, intanto, la Regione ha siglato un nuovo accordo proprio con i medici di base con l’obiettivo di dare una ulteriore spinta alla campagna vaccinale. È stata concordata la fornitura prioritaria dei vaccini ...

