I segreti delle balene | su Disney+ in streaming da oggi

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 22 aprile 2021) Prodotta da James Cameron e narrata nella versione originale da Sigourney Weaver, la serie Iè targata National Geographic! Disney Plus ha diffuso la nuova serie originale, I, che farà immergere gli spettatori nell'affascinante vita di questi mammiferi per rivelare il misterioso e bellissimo mondo di cinque diverse specie: orche, megattere, beluga, narvali e capodogli. Executive producer della serie National Geographic, suddivisa in quattro parti, è il regista premio Oscar e ambientalista James Cameron (Avatar), mentre la voce narrante nella versione originale è della pluripremiata attrice e ambientalista Sigourney Weaver (Alien, Avatar, Gorilla nella nebbia). Tutti i quattro episodi sono disponibili inin esclusiva su ...