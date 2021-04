Highlights Nadal-Nishikori 6-0 2-6 6-2 | Atp Barcellona 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 aprile 2021) Glidel match tra Rafaele Kei, valevole per gli ottavi di finale del torneo Atp di, in cui lo spagnolo si è imposto in tre set 6-0 2-6 6-2 sul giapponese, staccando il pass per i quarti di finale dove incontrerà il britannico Cameron Norrie. Ecco ildegli scambi migliori e dei colpi più belli della partita. SportFace.