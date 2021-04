Giusto annullare due gol all'Inter. A Udine Var decisivo. E quel mani di Soumaoro...

(Di giovedì 22 aprile 2021) La moviola delle sette partite della trentaduesima giornata giocate ieri: SPEZIA -(Chiffi) — Direzione più che sufficiente per Chiffi e nessun dubbio sugli episodi più rilevanti, i due gol ...

La Gazzetta dello Sport

La moviola delle sette partite della trentaduesima giornata giocate ieri: SPEZIA - INTER (Chiffi) ? Direzione più che sufficiente per Chiffi e nessun dubbio sugli episodi più rilevanti, i due gol ...Da lì sarebbe nata l'azione del gol,Un pareggino per l’Inter che si avvicina a piccoli passi verso uno scudetto annunciato e un gran pareggio per lo Spezia che si avvicina a piccoli passi verso ...Seconda vittoria consecutiva dei sardi che si riavvicinano alla zona salvezza. Un legno a testa e una rete annullata al brasiliano che segna su rigore il gol da tre punti ...