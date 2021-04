Giornata della Terra. Terna, entro il 2030 taglio emissioni del 30% (Di giovedì 22 aprile 2021) Terna, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, lancia il suo nuovo piano di riduzione della CO2: entro il 2030 la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale si impegna a tagliare di circa il 30% rispetto ai livelli del 2019 le proprie emissioni inquinanti, per un valore pari a circa 460 mila tonnellate annue di anidride carbonica equivalente in meno in atmosfera. Terna ha adottato uno Science-Based Target (SBT) impegnandosi concretamente a ridurre le emissioni delle proprie attività, per una transizione ecologia verso un’economia low carbon. Le azioni che Terna ha deciso di mettere in campo nel suo piano “science-based” - presentato con il supporto ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021), in occasioneMondiale, lancia il suo nuovo piano di riduzioneCO2:illa società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale si impegna a tagliare di circa il 30% rispetto ai livelli del 2019 le proprieinquinanti, per un valore pari a circa 460 mila tonnellate annue di anidride carbonica equivalente in meno in atmosfera.ha adottato uno Science-Based Target (SBT) impegnandosi concretamente a ridurre ledelle proprie attività, per una transizione ecologia verso un’economia low carbon. Le azioni cheha deciso di mettere in campo nel suo piano “science-based” - presentato con il supporto ...

