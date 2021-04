Eurozona | fiducia consumatori recupera in aprile

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Segnali di miglioramento per ladeieuropei. La stima flash dell’ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN) evidenzia che il sentiment deiadè salito a -8,1 punti rispetto ai -10,8 di marzo. Le attese del mercato erano per un livello stabile del sentiment a -10,8. Nel complesso dell’Unione Europea l’indicatore è pari a -9 punti. Entrambi gli indicatori si stanno avvicinando alla traiettoria di lungo termine (-11,1 per l’Area Euro e -10,6 punti per l’UE27).