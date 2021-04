Endri Elezi | il complice della strage di Nizza arrestato a Sparanise

Advertising

LegaSalvini : ?? ++ ULTIM'ORA ++ CORRIERE DELLA SERA: 'CASERTA, LA POLIZIA ARRESTA L’ARMIERE DELL’ATTENTATORE DI NIZZA DEL 2016'.… - rtl1025 : ?? #Terrorismo: preso nel casertano complice strage Nizza. Si chiama Endri #Elezi ed è stato arrestato a Sparanise i… - edoludo : RT @LegaSalvini: ?? ++ ULTIM'ORA ++ CORRIERE DELLA SERA: 'CASERTA, LA POLIZIA ARRESTA L’ARMIERE DELL’ATTENTATORE DI NIZZA DEL 2016'. Si chi… - avvmacellaro : RT @dottorbarbieri: +++ #TERRORISMO, CATTURATO IN PROVINCIA DI CASERTA PRESUNTO COMPLICE DELL'ATTENTATORE DI #NIZZA: SI TRATTA DI ENDRI ELE… - CarpaneseSilva1 : RT @dottorbarbieri: +++ #TERRORISMO, CATTURATO IN PROVINCIA DI CASERTA PRESUNTO COMPLICE DELL'ATTENTATORE DI #NIZZA: SI TRATTA DI ENDRI ELE… -

E' stato fermato per strada a Sparanise (Caserta) il 28enne albanese, ricercato a livello internazionale perché ritenuto colui che fornì le armi a Mohamed Lahouaiej - Bouhlel, autore dell'attentato terroristico commesso a Nizza il 14 luglio 2016.era ...È stato arrestato il complice dell'autore dell' attentato terrositico di Nizza del 14 luglio 2016, costato la vita a 86 persone, di cui sei italiane. Si chiamaed è stato feramto a Sparanise, in provincia di Caserta ., 28enne di origine albanese, era destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità francesi in quanto ...Catturato a Sparanise, in provincia di Caserta, il complice dell'autore della strage di Nizza del 14 luglio 2016. Endri Elezi, 28enne di origine albanese, ...In manette – per opera degli agenti coordinati dal vicequestore Vincenzo Vitale – è finito un albanese di 28 anni, Elezi Endri. Elezi Endri è stato fermato in strada, era con un bambino, probabilmente ...