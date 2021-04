Covid Puglia, oggi 1.895 contagi e 35 morti: bollettino 22 aprile (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 1.895 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 22 aprile. Registrati inoltre altri 35 morti. Nella Regione oggi si è verificato un consistente rialzo di nuovi casi positivi al Covid-19 rispetto a ieri, in presenza di una diminuzione dei test. Cresce il numero dei decessi. Continua l’aumento dei guariti ma questo non impedisce la crescita seppur lieve degli attuali positivi che negli ultimi giorni erano in flessione. Per fortuna calano ancora i ricoverati, secondo i dati che si possono leggere nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Su 12.472 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono emersi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 1.895 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi, 22. Registrati inoltre altri 35. Nella Regionesi è verificato un consistente rialzo di nuovi casi positivi al-19 rispetto a ieri, in presenza di una diminuzione dei test. Cresce il numero dei decessi. Continua l’aumento dei guariti ma questo non impedisce la crescita seppur lieve degli attuali positivi che negli ultimi giorni erano in flessione. Per fortuna calano ancora i ricoverati, secondo i dati che si possono leggere nelepidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Su 12.472 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono emersi ...

