Contagi in salita, 360 i morti. Buone notizie da ReiThera: "Sperimentazione a pieno ritmo" (Di giovedì 22 aprile 2021) Trend dei Contagi Covid in salita. Secondo dati del bollettino Coronavirus del 22 aprile i Contagi giornalieri hanno di nuovo superato la soglia dei 15mila: sono per la precisione 16.232. Stabile, e sempre molto alto, il numero dei decessi. Registrati altri 360 morti, che portano il totale non lusinghiero per l'Italia a 118.357 dall'inizio dell'emergenza. Sempre rispetto ai dati del 21 aprile, è in crescita il tasso di positività al 4,4%. Calano i ricoveri in terapia intensiva e quelli ordinari. Nello specifico, la Lombardia registra 2.509 nuovi casi, la Campania 1.912, la Puglia 1.895; il Piemonte 1.646, il Lazio 1.311. Il Veneto +1.060, Toscana +1041, Emilia Romagna +1.010. ReiThera: prosegue la Sperimentazione del vaccino italiano Sul fronte vaccinale c'è una buona notizia sul ...

