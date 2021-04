Confronto a Uomini e Donne tra Roberta, Riccardo e Ida | La clamorosa indiscrezione sul web (Di giovedì 22 aprile 2021) Possibile Confronto nella trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi tra Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri e Ida Platano L'articolo Confronto a Uomini e Donne tra Roberta, Riccardo e Ida La clamorosa indiscrezione sul web proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di giovedì 22 aprile 2021) Possibilenella trasmissionedi Maria De Filippi traDi Padua,Guarnieri e Ida Platano L'articolotrae Ida Lasul web proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

purpleepotatoo : livello di fiducia nel confronto degli uomini , il mio cuore é in tachicardia perché un signore dall’aria poco racc… - WittyTV : Il confronto fra Angela e Luca, un regalo per Gemma da parte di Aldo e molto altro ancora nella puntata di oggi di… - _MoonDreams : RT @FedericoGiard13: La misura è colma e la nostra pazienza è finita. Vinciamo la paura, e da uomini liberi diciamo no al #coprifuoco.… - horus_eye69 : RT @FedericoGiard13: La misura è colma e la nostra pazienza è finita. Vinciamo la paura, e da uomini liberi diciamo no al #coprifuoco.… - Havlsey94 : RT @FedericoGiard13: La misura è colma e la nostra pazienza è finita. Vinciamo la paura, e da uomini liberi diciamo no al #coprifuoco.… -