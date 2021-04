Come sta l’ambiente dopo un anno di pandemia (Di giovedì 22 aprile 2021) Photo by NOAA on UnsplashMarzo 2020. Con un terzo della popolazione mondiale confinata in casa, a Milano (città più inquinata d’Europa nel 2008 e stabilmente ai primi posti della classifica) era possibile vedere le papere per strada dalle parti dell’iconica Fondazione Prada, a venti minuti dal centro. A Venezia l’acqua del Canal Grande aveva perso l’aspetto torbido e a riva era quasi trasparente. Merito dello stop a turismo mordi e fuggi e navi da crociera. In quei primi mesi pare che il livello di rumore sia calato tra il 35% e il 68%, a seconda delle aree del mondo. Gli esperti ammonivano: non durerà. Ma la prima ondata, quella in cui le restrizioni sono state più severe, ha mostrato qualcosa di inaspettato ai più. “Possiamo considerare questa pandemia Come uno dei più grandi esperimenti che l’umanità abbia mai fatto su sé stessa – afferma a Wired ... Leggi su wired (Di giovedì 22 aprile 2021) Photo by NOAA on UnsplashMarzo 2020. Con un terzo della popolazione mondiale confinata in casa, a Milano (città più inquinata d’Europa nel 2008 e stabilmente ai primi posti della classifica) era possibile vedere le papere per strada dalle parti dell’iconica Fondazione Prada, a venti minuti dal centro. A Venezia l’acqua del Canal Grande aveva perso l’aspetto torbido e a riva era quasi trasparente. Merito dello stop a turismo mordi e fuggi e navi da crociera. In quei primi mesi pare che il livello di rumore sia calato tra il 35% e il 68%, a seconda delle aree del mondo. Gli esperti ammonivano: non durerà. Ma la prima ondata, quella in cui le restrizioni sono state più severe, ha mostrato qualcosa di inaspettato ai più. “Possiamo considerare questauno dei più grandi esperimenti che l’umanità abbia mai fatto su sé stessa – afferma a Wired ...

