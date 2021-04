Campania, 1912 positivi su circa 20mila tamponi, il tasso è al 9,5% (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 1.912 i positivi del giorno, in Campania, su 20.078 tamponi effettuati. Il tasso positivi/tamponi è al 9,5%, più o meno stabile rispetto a 24 ore fa (ieri era al 9,2%). I sintomatici sono 559. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania conta altri 26 morti (22 nelle ultime 48 ore). La Campania supera quota 6mila decessi per Covid (6.095). I guariti sono 1.753. I posti letto occupati in terapia intensiva passano dai 144 di ieri ai 143 di oggi. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 143 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***) Posti letto di degenza occupati: 1.541 *** Posti letto Covid e Offerta privata L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 1.912 idel giorno, in, su 20.078effettuati. Ilè al 9,5%, più o meno stabile rispetto a 24 ore fa (ieri era al 9,2%). I sintomatici sono 559. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regioneconta altri 26 morti (22 nelle ultime 48 ore). Lasupera quota 6mila decessi per Covid (6.095). I guariti sono 1.753. I posti letto occupati in terapia intensiva passano dai 144 di ieri ai 143 di oggi. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 143 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***) Posti letto di degenza occupati: 1.541 *** Posti letto Covid e Offerta privata L'articolo ...

