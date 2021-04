Basket, la Miwa torna a vincere in casa: battuto il Basket Club Irpinia (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Una partita sempre in vantaggio, pur con qualche momento di sbandamento, ha consegnato i 2 punti alla Miwa Energia Cestistica Benevento che nel match di ieri sera al Palazzetto Mario Parente ha raggiunto la vittoria con un perenne 90-71. Prestazione di livello di molti dei giocatori della Miwa in campo con Nando Smorra che ha deciso di salire in cattedra e dare al suo team quel turbo da giocatore di alto livello che serviva a staccare l’avversario. Primo quarto all’insegna di una buona Miwa Energia, con Murolo ed Ordine che sotto canestro si fanno sentire e Smorra ad infilare triple intervallate da quella dell’irpino Ferrara. Inizio in discesa, dunque, che si complica leggermente con l’antisportivo a Loncarevic che viene sostituito da Errico. Insieme a lui entra anche il play Morra che come al ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Una partita sempre in vantaggio, pur con qualche momento di sbandamento, ha consegnato i 2 punti allaEnergia Cestistica Benevento che nel match di ieri sera al Palazzetto Mario Parente ha raggiunto la vittoria con un perenne 90-71. Prestazione di livello di molti dei giocatori dellain campo con Nando Smorra che ha deciso di salire in cattedra e dare al suo team quel turbo da giocatore di alto livello che serviva a staccare l’avversario. Primo quarto all’insegna di una buonaEnergia, con Murolo ed Ordine che sotto canestro si fanno sentire e Smorra ad infilare triple intervallate da quella dell’irpino Ferrara. Inizio in discesa, dunque, che si complica leggermente con l’antisportivo a Loncarevic che viene sostituito da Errico. Insieme a lui entra anche il play Morra che come al ...

