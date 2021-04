Ascolti tv analisi 21 aprile | Canale 5 accende la Lux e spegne Ulisse Angela Target | Bova e Giannetta hanno un profilo più giovane e meno pop di Ferilli

(Di giovedì 22 aprile 2021)tv, in seconda serata Costanzo batte ancora Vespa e Mannoni Il coma al centro delle trame. Una sorta di riflesso psicanalitico della fiction Mediaset, fin qui spesso sofferente. E’ partita abbastanza bene ieri – mercoledì 21– la nuova serie di Cologno firmata Lux, Buongiorno Mamma!. Al battesimo la storia con Raoulprotagonista e Chiara(nella storia priva di conoscenza nel letto di casa, ma al centro delle dinamiche familiari) che entra in gioco (fin qui) con i flashback in un drammone a tinte gialle, ha portato a casa quasi 3,9 milioni di spettatori ed il 18%. Che si può tranquillamente definire un ottimo risultato se si considera che il prodotto di5 ha battuto la concorrenza di Alberto, al ritorno su Rai1 con-Il ...

Advertising

laportaborsetv : RT @AndreaAAmato: #Ascoltitv analisi 21 aprile: Canale 5 accende la Lux e spegne Ulisse/Angela. Bova e Giannetta battono anche Ferilli #aud… - AndreaAAmato : #Ascoltitv analisi 21 aprile: Canale 5 accende la Lux e spegne Ulisse/Angela. Bova e Giannetta battono anche Ferill… - tvzoomitalia : #Ascoltitv analisi 21 aprile: Canale 5 accende la Lux e spegne Ulisse/Angela. Bova e Giannetta battono anche Ferill… - zazoomblog : Ascolti tv analisi 21 aprile: Canale 5 accende la Lux e spegne Ulisse-Angela. Bova e Giannetta battono anche Ferill… - Mr_Carloman : @Elisa96651132 Letteralmente basta cercare “ascolti punto z” e puoi leggere tutte le analisi che vuoi ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti analisi

TvZoom

Famosa per glirecord delle sue serie televisive da "Elisa di Rivombrosa" a "Sorelle" fino ... Docente: Giannandrea Pecorelli ? 04 giugno 2021 ? VENERDÌ ? h 19:30 ? Lettura eserie tv ? ...... un match a 5 stelle con "smascheramento" Il segmento che ha visto Tyson come protagonista è stato in assoluto il più visto del programma, ma ledettagliate deglidimostrano come il ..."La Valle d’Aosta ha il dovere di ascoltare le esigenze del proprio territorio per individuare, anche attraverso l’utilizzo dei fondi europei, i percorsi più ...Giornata della Terra: Save the Children, nell’anno del Covid-19, calate del 20% le conversazioni sul web sul tema dell’ambiente.