Akash contro Elisa Isoardi | “Ho lasciato l’Isola dei Famosi per colpa sua”

Leggi su cityroma

(Di giovedì 22 aprile 2021) Isola deiRetroscena bomba del modello di origini indiane: cosa è successo dietro le quinte del reality show di Canale 5 Pubblicato su 21 Aprile 2021 Rivelazione inaspettata diKumar aldei. Ospite del Punto Z, il programma di Tommaso Zorzi su Mediasetplay, l’ex naufrago ha fatto una confessione bomba suha ammesso di averil programma, e non essere rimasto sull’altra isola Parasite Island, per via dell’ex conduttrice Rai. A detta ditutti i concorrenti prima dell’inizio della trasmissione avevano già intuito l’esistenza di un’altra isola per gli eliminati. Secondo il racconto di Kumar, ...