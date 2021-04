Superlega, Agnelli: “Va avanti, ma aspettiamo proposte da Uefa e Fifa” (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Superlega si sgretola, ma resiste. Almeno è quello che dice Andrea Agnelli, presidente della Juventus e uno dei fondatori della lega calcistica dei club europei più ricchi. Nella serata di ieri il puzzle si è rotto, una dopo l’altra le inglesi si sono tirate fuori dal progetto. E’ stata la risposta alle mobilitazioni dei tifosi delle ore precedenti. L’Inghilterra ha salutato la Superlega, poi è arrivato anche l’addio dell’Atletico Madrid. Stamattina dell’Inter. Ma Agnelli, in un’intervista rilasciata a Repubblica, assicura che “fra i nostri club c’è un patto di sangue e noi andiamo avanti”. Il progetto non sarà scalfito dalla decisione delle inglesi: “No. Ha il cento per cento di possibilità di successo”. Continua il presidente bianconero: “La Superlega comunque va ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lasi sgretola, ma resiste. Almeno è quello che dice Andrea, presidente della Juventus e uno dei fondatori della lega calcistica dei club europei più ricchi. Nella serata di ieri il puzzle si è rotto, una dopo l’altra le inglesi si sono tirate fuori dal progetto. E’ stata la risposta alle mobilitazioni dei tifosi delle ore precedenti. L’Inghilterra ha salutato la, poi è arrivato anche l’addio dell’Atletico Madrid. Stamattina dell’Inter. Ma, in un’intervista rilasciata a Repubblica, assicura che “fra i nostri club c’è un patto di sangue e noi andiamo”. Il progetto non sarà scalfito dalla decisione delle inglesi: “No. Ha il cento per cento di possibilità di successo”. Continua il presidente bianconero: “Lacomunque va ...

