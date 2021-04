Superlega | a Roma compare un murale contro Andrea Agnelli

(Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – Un murale contro Andrea Agnelli e il progetto della Superlega è comparso ieri sera in via Giulio Caccini, a Roma, dietro della sede della Federcalcio. Il poster, realizzato dalla street artist Laika MCMLIV, raffigura il presidente della Juventus che con un coltello buca un pallone. Agnelli fa parte del board che ha creato la nuova competizione ed è stato nominato vicepresidente della Superlega. Il numero uno del Real Madrid Florentino Perez è invece stato designato presidente. Dopo il ritiro dei sei club inglesi che avrebbero dovuto far parte del gruppo dei dodici fondatori del nuovo torneo, tra cui le italiane Juventus, Inter e Milan, il progetto ha subito una frenata ed è stato congelato.

