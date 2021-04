Sorpresa con droga e coltello nella borsetta, arrestata 45enne incensurata (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Al fine di prevenire e contrastare l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, il Questore ha predisposto l’intensificazione del controllo delle aree territoriali maggiormente frequentati da giovani finalizzato ad arginare tale fenomenologia criminosa. In tale contesto, nel pomeriggio di ieri, gli Agenti della Sezione Volanti hanno arrestato un’incensurata, tale C.V., di anni 45, in quanto resasi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna, bloccata prontamente dagli agenti nei pressi della Stazione metropolitana di Pastena, veniva trovata in possesso di un “panetto” di hashish del peso di gr. 100,78, di marjuana del peso di 0,42 gr. ed un coltello, utilizzato all’occorrenza per ricavare le singole dosi di droga destinate agli occasionali ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Al fine di prevenire e contrastare l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, il Questore ha predisposto l’intensificazione del controllo delle aree territoriali maggiormente frequentati da giovani finalizzato ad arginare tale fenomenologia criminosa. In tale contesto, nel pomeriggio di ieri, gli Agenti della Sezione Volanti hanno arrestato un’, tale C.V., di anni 45, in quanto resasi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna, bloccata prontamente dagli agenti nei pressi della Stazione metropolitana di Pastena, veniva trovata in possesso di un “panetto” di hashish del peso di gr. 100,78, di marjuana del peso di 0,42 gr. ed un, utilizzato all’occorrenza per ricavare le singole dosi didestinate agli occasionali ...

