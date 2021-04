Ruby Ter: il testimone non è vaccinato. Settimo rinvio in vista per il processo a Berlusconi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Prima il problema era il ricovero di Silvio Berlusconi e ora la mancata vaccinazione del suo ragioniere. Ogni volta che c’è un’udienza del Ruby ter, che vede il Cav, insieme ad altre 28 persone, accusato di corruzione in atti giudiziari, spunta un impedimento e si va avanti di rinvio in rinvio senza riuscire a celebrare il processo. Proprio quello che è previsto anche oggi. Ruby Ter: il testimone non è vaccinato Questa mattina è prevista la testimonianze del ragioniere di fiducia dell’ex premier, Giuseppe Spinelli, che si occupava di far avere i soldi alle giovani che erano state ospiti delle serate ad Arcore. Ma il Tribunale di Milano con ogni probabilità non potrà far altro che disporre l’ennesimo rinvio, aggiornando ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Prima il problema era il ricovero di Silvioe ora la mancata vaccinazione del suo ragioniere. Ogni volta che c’è un’udienza delter, che vede il Cav, insieme ad altre 28 persone, accusato di corruzione in atti giudiziari, spunta un impedimento e si va avanti diinsenza riuscire a celebrare il. Proprio quello che è previsto anche oggi.Ter: ilnon èQuesta mattina è prela testimonianze del ragioniere di fiducia dell’ex premier, Giuseppe Spinelli, che si occupava di far avere i soldi alle giovani che erano state ospiti delle serate ad Arcore. Ma il Tribunale di Milano con ogni probabilità non potrà far altro che disporre l’ennesimo, aggiornando ...

Advertising

repubblica : ?? Ruby ter, slitta ancora la sentenza per Silvio Berlusconi: accolta la richiesta di legittimo impedimento della di… - LaNotiziaTweet : Ruby Ter: il testimone non è vaccinato. Settimo rinvio in vista per il processo a Berlusconi - Ed52926520 : RT @Lo_Scoglionato: Ma parlate del caso eclatante del Ruby ter che è coinvolto un ex capo di Governo e che tutt'ora prende per culo la magi… - Lux97335459 : RT @Lux97335459: - Lux97335459 : -