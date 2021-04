Roma, nanotecnologia per tutelare la fontana della Barcaccia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Palermo, 21 apr. (Adnkronos) – “Vogliamo rendere Roma e i suoi magnifici monumenti veramente eterni e per questo siamo pronti a eseguire gratuitamente un primo trattamento con la nanotecnologia in uno dei monumenti simbolo: la fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna. Il rinascimento culturale della capitale parte dalla conservazione dei suoi beni attraverso studio, innovazione e ricerca messi a disposizione dal laboratorio di 4ward360, specializzato nella ricerca di nanomateriali”. A dirlo è Sabrina Zuccalà presidente del Laboratorio di nanotecnologia 4ward360 che ha scritto alla sindaca del Comune di Roma Virginia Raggi chiedendo di poter trattare con i nanomateriali la fontana della Barcaccia a ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Palermo, 21 apr. (Adnkronos) – “Vogliamo renderee i suoi magnifici monumenti veramente eterni e per questo siamo pronti a eseguire gratuitamente un primo trattamento con lain uno dei monumenti simbolo: laa Piazza di Spagna. Il rinascimento culturalecapitale parte dalla conservazione dei suoi beni attraverso studio, innovazione e ricerca messi a disposizione dal laboratorio di 4ward360, specializzato nella ricerca di nanomateriali”. A dirlo è Sabrina Zuccalà presidente del Laboratorio di4ward360 che ha scritto alla sindaca del Comune diVirginia Raggi chiedendo di poter trattare con i nanomateriali laa ...

