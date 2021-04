Renzi: dopo video Grillo Pd metta una croce su rapporto con M5s (Di mercoledì 21 aprile 2021) "La discussione sul video di Beppe Grillo marca una distanza valoriale incredibile tra noi e il M5s, e deve far riflettere anche il Pd: fossi un uomo, e soprattutto fossi una donna del Pd, metterei un ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) "La discussione suldi Beppemarca una distanza valoriale incredibile tra noi e il M5s, e deve far riflettere anche il Pd: fossi un uomo, e soprattutto fossi una donna del Pd, metterei un ...

Advertising

attilasarti : RT @AnnaLeonardi1: Oggi dalla segreteria nazionale di Sinistra Italiana dicono che 'sui diritti civili Renzi non fa mai un passo decisivo'.… - Lucia39134555 : RT @ottogattotto: Sembra che #Lepore, il burocrate del PD candidato per #Bologna, dopo aver svelato la sua politica di base strombazzando a… - mariateresaro16 : RT @ottogattotto: Sembra che #Lepore, il burocrate del PD candidato per #Bologna, dopo aver svelato la sua politica di base strombazzando a… - mariellarosati : RT @ottogattotto: Sembra che #Lepore, il burocrate del PD candidato per #Bologna, dopo aver svelato la sua politica di base strombazzando a… - RistagnoAnna : RT @ottogattotto: Sembra che #Lepore, il burocrate del PD candidato per #Bologna, dopo aver svelato la sua politica di base strombazzando a… -