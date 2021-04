Regole dal 26 aprile: quali novità dovrebbe contenere il Decreto Riaperture? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Approderà sul tavolo del Consiglio dei Ministri nella giornata di oggi, mercoledì 21 aprile 2021 e sarà licenziato entro il weekend. Regole dal 26 aprile: scuole e spostamenti tra regioni Regole dal 26 aprile: arrivano importanti novità alla normativa Covid col prossimo Decreto del Governo Draghi. Innanzitutto, dal prossimo lunedì torna la zona gialla. In base a specifici protocolli anti-contagio (ingressi contingentati, distanziamento, mascherina obbligatoria), riapriranno cinema e teatri. Si potrà andare al ristorante a cena ma solo se le attività hanno uno spazio all’aperto e comunque entro i limiti fissati dal coprifuoco (non è ancora chiaro se inizierà ancora alle 22 o alle 23). Da lunedì prossimo si ritorna in classe al 100% fino ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 21 aprile 2021) Approderà sul tavolo del Consiglio dei Ministri nella giornata di oggi, mercoledì 212021 e sarà licenziato entro il weekend.dal 26: scuole e spostamenti tra regionidal 26: arrivano importantialla normativa Covid col prossimodel Governo Draghi. Innanzitutto, dal prossimo lunedì torna la zona gialla. In base a specifici protocolli anti-contagio (ingressi contingentati, distanziamento, mascherina obbligatoria), riapriranno cinema e teatri. Si potrà andare al ristorante a cena ma solo se le attività hanno uno spazio all’aperto e comunque entro i limiti fissati dal coprifuoco (non è ancora chiaro se inizierà ancora alle 22 o alle 23). Da lunedì prossimo si ritorna in classe al 100% fino ...

