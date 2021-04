Regina Elisabetta | un compleanno senza sorrisi Le prime parole | ' È un periodo di grande tristezza'

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Unfesta, per Sua Maestà. In occasione del suo 95esimo, la II ringrazia quanti in questi giorni hanno reso omaggio al principe Filippo, scomparso il 9 aprile.

un periodo pessimo per la. La morte dell'amato Filippo ha gettato la sovrana nella tristezza assoluta, tanto da farle annullare, come era prevedibile, i festeggiamenti per il suo 95esimo compleanno, che cade ...... dall'interno del Regno Unito, dal Commonwealth e nel mondo', afferma. 'La mia famiglia ... conclude il messaggio dellaLOLNEWS.IT - Normalmente il 21 aprile di ogni anno la Regina festeggia il suo compleanno con i membri della sua famiglia, in modo privato e personale, ma la 95° ricorrenza sarà segnata ...La regina Elisabetta, già in lutto per la morte del principe Filippo, piange anche la dipartita del suo amico e consigliere più fidato ...