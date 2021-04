Reati commessi nel 2015 e condanna nel 2017: 57enne rintracciato e arrestato (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che a seguito dell’emissione da parte del Tribunale di Benevento – Ufficio Esecuzioni Penali – dell’ordine di esecuzione per la carcerazione a carico di M.U. di anni 57, di Benevento, gli agenti della locale Squadra Mobile si attivavano in approfondite ed estese ricerche finalizzate alla cattura del soggetto. Nella mattinata odierna, M.U. veniva rintracciato e tratto in arresto in esecuzione del provvedimento in argomento, al fine di espiare la pena della reclusione per la durata di anni 1, a seguito di sentenza di condanna definitiva risalente al 2017, per i Reati di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a P.U. commessi a Benevento nel mese di dicembre del 2015. Dopo gli adempimenti di rito, M.U. veniva associato alla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che a seguito dell’emissione da parte del Tribunale di Benevento – Ufficio Esecuzioni Penali – dell’ordine di esecuzione per la carcerazione a carico di M.U. di anni 57, di Benevento, gli agenti della locale Squadra Mobile si attivavano in approfondite ed estese ricerche finalizzate alla cattura del soggetto. Nella mattinata odierna, M.U. venivae tratto in arresto in esecuzione del provvedimento in argomento, al fine di espiare la pena della reclusione per la durata di anni 1, a seguito di sentenza didefinitiva risalente al, per idi spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a P.U.a Benevento nel mese di dicembre del. Dopo gli adempimenti di rito, M.U. veniva associato alla ...

Il principio di territorialità in diritto penale Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

