E' ancora stallo sul disegno di legge contro l'omotransfobia, fermo nella commissione Giustizia del Senato. nessun accordo è stato raggiunto fra i capigruppo della maggioranza che sostiene il governo

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia nessun Omofobia:nessun accordo su ddl,Lega voterà no incardinamento E' ancora stallo sul disegno di legge contro l'omotransfobia, fermo nella commissione Giustizia del Senato. Nessun accordo è stato raggiunto fra i capigruppo della maggioranza che sostiene il governo e che si sono incontrati nel pomeriggio. A chiedere la calendarizzazione del provvedimento sono Pd - M5s - ...

Un selfie a sostegno del DDl Zan su omofobia e violenza di genere La legge sull' omofobia è una legge necessaria è una legge giusta è una legge che profuma di equità. Nessuno sia giudice di nessun' altro. Io sto col DDL Zan perchè è una legge giusta, finalmente'. ...

Omofobia: paragonò in video Scalfarotto a Hitler, condannato Condanna a mille euro di multa e a duemila euro di risarcimento. Il video era stato pubblicato nel luglio di 6 anni fa. (ANSA) ...

