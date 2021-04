Omofobia: Scalfarotto, 'legge va calendarizzata e approvata, no allo stallo' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "La priorità in questo momento è approvare la legge per il contrasto all'omotransfobia. Ed è proprio il muro contro muro della Lega, che è evidentemente interessata soltanto a impedire che il ddl Zan diventi legge dello Stato, a rendere impraticabile qualsiasi revisione del testo in esame al Senato". Così in una nota il sottosegretario all'Interno, Ivan Scalfarotto . "Sarebbe invece auspicabile una condivisione ampia del Parlamento su una norma di civiltà necessaria ad un Paese che ogni giorno registra episodi di violenza dettati da un odio incomprensibile". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "La priorità in questo momento è approvare laper il contrasto all'omotransfobia. Ed è proprio il muro contro muro della Lega, che è evidentemente interessata soltanto a impedire che il ddl Zan diventidello Stato, a rendere impraticabile qualsiasi revisione del testo in esame al Senato". Così in una nota il sottosegretario all'Interno, Ivan. "Sarebbe invece auspicabile una condivisione ampia del Parlamento su una norma di civiltà necessaria ad un Paese che ogni giorno registra episodi di violenza dettati da un odio incomprensibile".

