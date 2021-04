Montipò | «Dobbiamo arrivare a 37-40 punti in qualsiasi modo»

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Lorenzo, portiere del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa. Le sue parole Lorenzo, portiere del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa. Le sue parole. «a 37-40quindi indipendentemente dal Cagliari se vince o perde. Il nostro obiettivo è quello. Fare 6, non so come mafarli perchè ne va della nostra stagione» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ottopagine : Montipò: 'Credevamo nel pari. Dobbiamo essere più sereni' #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Montipò Dobbiamo

...di Correa che prima si è procurato un calcio di rigore e poi lo ha trasformato spiazzando. ...sbagliare il meno possibile per arrivare in Champions. Ogni partita, da qui in poi, sarà ...Benevento . Passivo troppo pesante per Lorenzoche ha subito cinque gol, di cui due autoreti e un rigore. Si è tolto lo sfizio di parare un ... ciò significa checonquistare quanto ...