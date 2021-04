Milan-Sassuolo, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Milan-Sassuolo, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2020/2021. Sfida infuocata nel turno infrasettimanale dopo le parole di De Zerbi e il caos Superlega dei rossoneri. Chi riuscirà ad avere la meglio nella partita fondamentale di questa stagione? Calcio d’inizio alle ore 18.30 di mercoledì 21 aprile. Milan-Sassuolo sarà visibile in diretta su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Massimo Ambrosini. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ile isu Skydi, match valido per la trentaduesima giornata di. Sfida infuocata nel turno infrasettimanale dopo le parole di De Zerbi e il caos Superlega dei rossoneri. Chi riuscirà ad avere la meglio nella partita fondamentale di questa stagione? Calcio d’inizio alle ore 18.30 di mercoledì 21 aprile.sarà visibile in diretta su SkyA con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Massimo Ambrosini.Face.

Advertising

Gazzetta_it : #Superlega #DeZerbi “Non voglio andare a giocare con il #Milan “ - SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Superlega, De Zerbi: 'È un colpo di stato, non ho piacere a giocare contro il Milan' #SkySport… - tuttosport : Clamoroso #DeZerbi: 'Col #Milan non voglio giocare' - IMjnterista : RT @_micheela: sto male immaginatevi che ne so il sassuolo che finisce quarto in classifica e il milan quinto e i primi se ne vanno in euro… - _micheela : sto male immaginatevi che ne so il sassuolo che finisce quarto in classifica e il milan quinto e i primi se ne vann… -