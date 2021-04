Milan-Sassuolo 1-2, Kessie: “Dispiace per la sconfitta. Rimaniamo concentrati” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha commentato sui social la sconfitta contro il Sassuolo. Lazio nel mirino Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 21 aprile 2021) Franck, centrocampista del, ha commentato sui social lacontro il. Lazio nel mirino

Advertising

goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - AntoVitiello : Crollo del #Milan in casa dopo un buon primo tempo, finale disastroso che consente la rimonta al #Sassuolo. Uno sto… - SkySport : MILAN-SASSUOLO 1-2 Risultato finale ? ? #Calhanoglu (30') ? #Raspadori (76’) ? #Raspadori (83’) ? ??… - Jspeed93 : RT @1411nico: Ora leggo #Carnevali, gli vorrei ricordare che la sua società, ha rubato lo stadio alla Reggiana perché Squinzi aveva i big m… - IlarioDiGiovamb : RT @RadioRadioWeb: Per fortuna il #Sassuolo non ha seguito le parole del suo allenatore #DeZerbi. Dunque ha affrontato il #Milan e l’ha bat… -