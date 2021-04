Milan, brutto scivolone: Raspadori entra e lo ribalta nella ripresa, 2-1 Sassuolo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo le polemiche per la Super Lega si torna in campo per il turno infrasettimanale di Serie A, a San Siro si sfidano Milan e Sassuolo. Dopo i primi 45? i rossoneri vanno al riposo avanti 1-0 grazie ad un gol bellissimo di Calhanoglu alla mezz’ora, destro a giro sul secondo palo imprendibile per Consigli. Partita con ritmi non altissimi, che ha visto anche Donnarumma protagonista con un paio di parate importanti. nella ripresa prima Saelemaekers, poi Calhanoglu vanno vicini al raddoppio per il Milan, due parate in tuffo di Consigli salvano i neroverdi. Il Sassuolo pareggia al 76?: bell’azione sull’asse Toljan-Raspadori, entrambi entrati pochi minuti prima. Il classe 2000 si fa trovare in area coi tempi giusti sull’assist dell’esterno e ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo le polemiche per la Super Lega si torna in campo per il turno infrasettimanale di Serie A, a San Siro si sfidano. Dopo i primi 45? i rossoneri vanno al riposo avanti 1-0 grazie ad un gol bellissimo di Calhanoglu alla mezz’ora, destro a giro sul secondo palo imprendibile per Consigli. Partita con ritmi non altissimi, che ha visto anche Donnarumma protagonista con un paio di parate importanti.prima Saelemaekers, poi Calhanoglu vanno vicini al raddoppio per il, due parate in tuffo di Consigli salvano i neroverdi. Ilpareggia al 76?: bell’azione sull’asse Toljan-mbiti pochi minuti prima. Il classe 2000 si fa trovare in area coi tempi giusti sull’assist dell’esterno e ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan brutto Bennacer out per Milan - Sassuolo: rassicura i tifosi sui social Effettivamente in Milan - Genoa il centrocampista algerino aveva preso un brutto colpo da un avversario. Purtroppo non è riuscito a guarire in tempo per essere presente oggi nella sfida di San Siro ...

Genoa verso la salvezza nel frastuono della fu Super League ... residua un campionato che, bello o brutto che sia, dev'essere contrattualmente condotto a termine. ... Il Genoa ci arriva dopo aver perso contro Juventus e Milan, scissionisti il cui relativo gioco ha ...

Milan, un dato così brutto in casa non si vedeva dagli anni '40 MilanNews24.com Crollo improvviso, sconfitta pesante: Raspadori complica il cammino del Milan Una brutta sconfitta, inaspettata, improvvisa. E che fa malissimo. Perché il Milan stava tenendo bene il campo dopo il vantaggio di Calhanoglu nel primo tempo e aveva avuto tante occasioni ...

LIVE MN - Milan-Sassuolo (1-2) - Calha segna, Raspadori firma la rimonta Una brutta sconfitta, inaspettata, improvvisa. E che fa malissimo. Perché il Milan stava tenendo bene il campo dopo il vantaggio di Calhanoglu nel primo tempo e aveva avuto tante occasioni ...

