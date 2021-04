L’orrore sul cucciolo, i bimbi gli mozzano le orecchie con le forbici: “Così è più bello” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ragusa, 21 apr — Una brutta storia di degrado e insensibilità verso gli animali è andata in scena in provincia di Ragusa, dove un gruppo di bambini ha infierito su di un cucciolo di cane randagio mozzandogli le orecchie con un paio di forbici. I bimbi, di età compresa tra i nove e i dieci anni, hanno lasciato l’animale sanguinante sull’asfalto dopo aver sfogato il loro sadismo. Teatro dell’episodio è il paesino di Acate, nel nord della provincia ragusana. Solo l’intervento di un passante ha messo fine alle atroci sofferenze patite dal cucciolo, che giaceva sul selciato con le orecchie mozzate circondato dai suoi piccoli aguzzini. Una corsa tempestiva dal veterinario ha poi scongiurato il peggio: il cagnolino è stato salvato. Il gruppo di bambini mozza le orecchie al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ragusa, 21 apr — Una brutta storia di degrado e insensibilità verso gli animali è andata in scena in provincia di Ragusa, dove un gruppo di bambini ha infierito su di undi cane randagio mozzandogli lecon un paio di. I, di età compresa tra i nove e i dieci anni, hanno lasciato l’animale sanguinante sull’asfalto dopo aver sfogato il loro sadismo. Teatro dell’episodio è il paesino di Acate, nel nord della provincia ragusana. Solo l’intervento di un passante ha messo fine alle atroci sofferenze patite dal, che giaceva sul selciato con lemozzate circondato dai suoi piccoli aguzzini. Una corsa tempestiva dal veterinario ha poi scongiurato il peggio: il cagnolino è stato salvato. Il gruppo di bambini mozza leal ...

